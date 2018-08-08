Рабинович: в "За життя" много молодых людей, которые хотят изменить страну

Партия "За життя" уже насчитывает более 132 тысяч человек

Политическая партия "За життя" на сегодняшний день насчитывает более 132 тысяч человек, в том числе молодежи, которая хочет изменить страну. Об этом заявил народный депутат Украины и лидер "За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

"Партия "За життя" сейчас уже насчитывает более 132 тысяч человек. И все эти люди хотят жить в сильной, богатой и процветающей Украине. Совсем недавно ряды нашей партии пополнились еще трема лучшими менеджерами страны. В "За життя" согласились вступить Виктор Суслов, Виктор Медведчук и Евгений Педаченко. Суслов, по моему мнению, чрезвычайно сильный экономист, человек с именем, поэтому пусть садится и работает, мы его поддержим. Что касается Медведчука - то это тот человек, который, по сути, является ключом к миру, остановке войны, восстановлению отношений со странами СНГ, в том числе с Россией, а их надо восстанавливать, потому что у нас нет другого выхода. А Педаченко - высококвалифицированный специалист в медицинской сфере. Я по-прежнему считаю, что нельзя ставить на государственные топ-должности своих кумовьев, друзей или сватов. Страной должны управлять профессионалы", - заявил он.

Он также рассказал, что у партии "За життя" есть филиал в каждой области Украины. Кроме того, у политсилы есть своя молодежная организация.

"У нас в партии есть преданные, хорошие люди, которые хотят что-то изменить в этой стране. Областные организации созданы нами уже во всех областях Украины, районные продолжаем создавать. Если зайти на сайт партии, то можно увидеть, что каждый день в каком-то из городов Украины что-то происходит. Мы выставляем все отчеты и фото. Зайдите на сайт любой другой политсилы Украины, и вы увидите, что партий, у которых есть областные организации, еще и работающие, совсем мало. Более того, у "За життя" есть молодежная организация, думаю, одна из немногих в Украине", - отметил он.

Ранее Вадим Рабинович презентовал пошаговую экономическую программу "Украинская мечта", которая, по словам нардепа, поможет Украине в кратчайшие сроки преодолеть кризис.

Согласно этой программе, новая экономическая модель Украины будет основана на трех китах: банковской системе, сельском хозяйстве и хай-тек. При этом государство должно освободить малый и средний бизнес от любых проверок и облегчить условия кредитования, снизив проценты по кредитам, выданным на развитие частного бизнеса.

Во внешней политике Рабинович предлагает опираться на "исключительно проукраинские интересы", нейтральность и внеблоковость страны.