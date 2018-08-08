Рабінович: у "За життя" багато молодих людей, які хочуть змінити країну

Партія "За життя" вже нараховує понад 132 тисячі осіб

Політична партія "За життя" на сьогоднішній день налічує понад 132 тисячі осіб, у тому числі молоді, яка хоче змінити країну. Про це заявив народний депутат України і лідер "За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу NewsOne.

"Партія "За життя" зараз вже налічує понад 132 тисячі осіб. І всі ці люди хочуть жити в сильній, багатій і квітучій Україні. Зовсім нещодавно лави нашої партії поповнилися ще трьома кращими менеджерами країни. В "За життя" погодилися вступити Віктор Суслов, Віктор Медведчук і Євген Педаченко. Суслов, на мою думку, надзвичайно сильний економіст, людина з ім'ям, тому хай сідає і працює, ми його підтримаємо. Що стосується Медведчука, то це та людина, яка, по суті, є ключем до миру, зупинки війни, відновлення відносин з країнами СНД, зокрема з Росією, а їх треба відновлювати, тому що у нас немає іншого виходу. А Педаченко - висококваліфікований фахівець у медичній сфері. Я як і раніше вважаю, що не можна ставити на державні топ-посади своїх кумів, друзів або сватів. Країною повинні керувати професіонали", - заявив він.

Він також розповів, що у партії "За життя" є філія в кожній області України. Крім того, у політсили є своя молодіжна організація.

"У нас в партії є віддані, добрі люди, які хочуть щось змінити в цій країні. Обласні організації створені нами вже у всіх областях України, районні продовжуємо створювати. Якщо зайти на сайт партії, то можна побачити, що кожен день в якомусь з міст України щось відбувається. Ми виставляємо всі звіти і фото. Зайдіть на сайт будь-якої іншої політсили України, і ви побачите, що партій, у яких є обласні організації, які ще й працюють, зовсім мало. Більш того, у "За життя" є молодіжна організація, думаю, одна з небагатьох в Україні", - зазначив він.

Раніше Вадим Рабінович презентував покрокову економічну програму "Українська мрія", яка за словами нардепа, допоможе Україні в найкоротші терміни подолати кризу.

Згідно з цією програмою, нова економічна модель України буде заснована на трьох китах: банківській системі, сільському господарстві і хай-тек. При цьому держава повинна звільнити малий і середній бізнес від будь-яких перевірок і спростити умови кредитування, зменшивши відсотки по кредитах, виданих на розвиток приватного бізнесу.

У зовнішній політиці Рабінович пропонує спиратися на "виключно проукраїнські інтереси", нейтральність і позаблоковість країни.