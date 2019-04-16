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Рабинович: на выборах нужно голосовать не за лицо, а за программу кандидата

Новости » Политика    16.04.2019 - 11:00
Рабинович: на выборах нужно голосовать не за лицо, а за программу кандидата
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович призвал обращать больше внимания на программы кандидатов

На выборах нужно голосовать не за лицо, а за программу, с которой выступает кандидат. Такое мнение высказал народный депутат Украины и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Первое, что должен сделать президент, если у него есть совесть, – провести общенациональный референдум о том, какой должна быть наша страна", – заявил парламентарий.

Народный депутат также подчеркнул, что нынешние политики не уточняют сроки своих предвыборных обещаний. Глава "Оппозиционной платформы – За життя" отметил, что украинцам стоит обращать больше внимания на программы кандидатов, а не на то, как они выглядят.

"В своих предвыборных обещаниях кандидаты не уточняют, как они все выполнят. Они и сами этого не знают. Нам нужно перестать выбирать лицо, вы же не женитесь! Выбирайте совсем другое – программу, с которой этот человек планирует решать основные вопросы нашей страны", – резюмировал Рабинович.

Напомним, ранее глава "Оппозиционной платформы – За життя" заявлял, что в стране необходимо сформировать профессиональное правительство, которое не будет связано с политическими партиями. Рабинович предложил поставить точку в практике распределения мест в правительстве по квотам партий, сформировавших коалицию в Верховной раде.

"Нам необходим Кабмин, в котором парламентарии не будут распределять портфели по квотам. Мы – за профессиональное правительство, которое не имеет связи с партиями", – заявил политик.

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