Рабінович: на виборах треба голосувати не за обличчя, а за програму кандидата

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович закликав звертати більше уваги на програми кандидатів

На виборах треба голосувати не за обличчя, а за програму, з якою виступає кандидат. Таку думку висловив народний депутат України і голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Перше, що повинен зробити президент, якщо у нього є совість, – провести загальнонаціональний референдум про те, якою повинна бути наша країна", – заявив парламентарій.

Народний депутат також підкреслив, що нинішні політики не уточнюють терміни своїх передвиборчих обіцянок. Глава "Опозиційної платформи – За життя" зазначив, що українцям варто звертати більше уваги на програми кандидатів, а не на те, як вони виглядають.

"У своїх передвиборчих обіцянках кандидати не уточнюють, як вони виконають. Вони й самі цього не знають. Нам потрібно перестати вибирати особа, ви ж не одружуйтеся! Вибирайте зовсім інше – програму, з якою ця людина планує вирішувати основні питання нашої країни", – резюмував Рабінович.

Нагадаємо, раніше глава "Опозиційної платформи – За життя" заявляв, що в країні необхідно сформувати професійний уряд, який не буде пов'язано з політичними партіями. Рабінович запропонував поставити крапку в практиці розподілу місць в уряді за квотами партій, що сформували коаліцію у Верховній раді.

"Нам необхідний Кабмін, в якому парламентарії не будуть розподіляти портфелі за квотами. Ми – за професійний уряд, який не має зв'язку з партіями", – заявив політик.