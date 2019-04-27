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Рабинович: вся страна знает, что в Раде нет коалиции и она фактически незаконна

Новости » Политика    27.04.2019 - 13:50
Рабинович: вся страна знает, что в Раде нет коалиции и она фактически незаконна
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

Рабинович отметил, что долго такая ситуация в парламенте продолжаться не может

Cегодня вся Украина знает, что в Верховной раде нет конституционной коалиции и она работает, по сути, незаконно. Такое заявление в эфире телеканала "112 Украина" сделал народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"В парламенте нет никакого большинства. Они давно были обязаны предъявить 226 депутатов. Вся страна, весь парламент знает, что такого количества депутатов в коалиции нет - а значит и коалиции нет! Это означает, что власть незаконно захватили проходимцы", - отметил парламентарий.

По словам политика, без парламентского большинства и работающей коалиции нардепы не имеют права проводить заседания и принимать важные для страны законы.

"Они не имеют сегодня юридического права проводить какие-либо заседания. Они принимают судьбоносные законы, в то время как представляют - и "Самопомич", и Парубий - вот эту единственную область, которая проголосовала за Петра Порошенко", - уверен народный депутат.

Глава "Оппозиционной платформы - За життя" также отметил, что долго такая ситуация в парламенте продолжаться не может.

"Они думают, что мы и дальше будем смотреть на них и терпеть? Это не так! Я уверен, что их эпоха окончательно уходит", - подытожил Вадим Рабинович.

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