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Рабінович: вся країна знає, що в Раді немає коаліції і вона фактично незаконна

Новини » Політика    27.04.2019 - 13:50
Рабінович: вся країна знає, що в Раді немає коаліції і вона фактично незаконна
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович зазначив, що довго така ситуація в парламенті тривати не може

Сьогодні вся Україна знає, що у Верховній раді немає конституційної коаліції і вона працює, по суті, незаконно. Таку заяву в ефірі телеканалу "112 Україна" зробив народний депутат і голова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"В парламенті немає ніякої більшості. Вони давно були зобов'язані пред'явити 226 депутатів. Вся країна, весь парламент знає, що такої кількості депутатів у коаліції немає - а значить і коаліції немає! Це означає, що владу незаконно захопили пройдисвіти", - зазначив парламентарій.

За словами політика, без парламентської більшості і працюючої коаліції нардепи не мають права проводити засідання та приймати важливі для країни закони.

"Вони не мають юридичного права проводити які-небудь засідання. Вони приймають доленосні закони, в той час як представляють - і "Самопоміч", і Парубій - ось цю єдину область, яка проголосувала за Петра Порошенка", - впевнений народний депутат.

Голова "Опозиційної платформи - За життя" також зазначив, що довго така ситуація в парламенті тривати не може.

"Вони думають, що ми і далі будемо дивитися на них і терпіти? Це не так! Я впевнений, що їхня епоха остаточно йде", - підсумував Вадим Рабінович.

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