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Рабинович: все, что зарабатывает Украина, уходит на выплату по кредитам 

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Киев, Суббота 15 января 2022 10:09
Рабинович: все, что зарабатывает Украина, уходит на выплату по кредитам  Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Все, что сегодня зарабатывает государство Украина, уходит на выплату по процентам за кредиты.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире "Украина 24".

"Сегодня все, что мы зарабатываем, вынуждены платить по процентам за кредиты. Даже поднимаясь с колен, мы будем платить еще больше", - заявил Рабинович.

По его мнению, нам нужно сесть за стол с Международным валютным фондом и сказать, что "мы не намерены платить проценты за незаконно выданные кредиты".

При этом политик не понимает, почему все так боятся слова "дефолт".

"Единственное, что не смогут сделать простые украинцы, так это купить европейские облигации по сниженной цене. Власть считает, что эта проблема действительно сильно интересует и волнует украинцев? Думаю, нет! Их волнует, как выжить в стране, где уровень зарплат, пенсий и жизни ниже африканского", - резюмировал Рабинович.

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Рабинович МВФ
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