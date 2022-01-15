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Рабінович: все, що заробляє Україна, йде на виплату за кредитами 

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Київ, Субота 15 січня 2022 10:09
Рабінович: все, що заробляє Україна, йде на виплату за кредитами  Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Все, що сьогодні заробляє держава Україна, йде на виплату за відсотками за кредити.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі "Україна 24".

"Сьогодні все, що ми заробляємо, змушені платити за відсотками за кредити. Навіть піднімаючись з колін, ми будемо платити ще більше", - заявив Рабінович.

На його думку, нам потрібно сісти за стіл з Міжнародним валютним фондом і сказати, що "ми не маємо наміру платити відсотки за незаконно видані кредити".

При цьому політик не розуміє, чому всі так бояться слова "дефолт".

"Єдине, що не зможуть зробити прості українці, так це купити європейські облігації за зниженою ціною. Влада вважає, що ця проблема дійсно сильно цікавить і хвилює українців? Думаю, ні! Їх хвилює, як вижити в країні, де рівень зарплат, пенсій і життя нижче африканського", - резюмував Рабінович.

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