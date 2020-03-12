Рабинович возглавил региональную организацию ОПЗЖ в Одессе

Председателем Одесской региональной организации партии "Оппозиционная платформа - За життя" избран народный депутат Украины и сопредседатель партии Вадим Рабинович. Об этом сообщает пресс-служба партии, передает РБК-Украина.

В ходе конференции 12 марта были избраны руководители региональной и городской организаций партии.

В партии также отмечают, что заместителем председателя избран Николай Скорик. Также Скорык назначен председателем Одесской городской организации участники конференции, его заместителем стала - Богдана Гиганова.

Кроме того, избран новый состав совета Одесской региональной организации.

Напомним, ранее в партии опровергли информацию о выдвижении Николая Скорика на выборых мэра в Одессе.