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Рабинович возглавил региональную организацию ОПЗЖ в Одессе

Новости » Политика     12.03.2020 - 18:21
Рабинович возглавил региональную организацию ОПЗЖ в Одессе
Иллюстративное фото (zagittya.com.ua)

Также избран новый состав совета Одесской региональной организации

Председателем Одесской региональной организации партии "Оппозиционная платформа - За життя" избран народный депутат Украины и сопредседатель партии Вадим Рабинович. Об этом сообщает пресс-служба партии, передает РБК-Украина.

В ходе конференции 12 марта были избраны руководители региональной и городской организаций партии.

В партии также отмечают, что заместителем председателя избран Николай Скорик. Также Скорык назначен председателем Одесской городской организации участники конференции, его заместителем стала - Богдана Гиганова.

Кроме того, избран новый состав совета Одесской региональной организации.

Напомним, ранее в партии опровергли информацию о выдвижении Николая Скорика на выборых мэра в Одессе.

В Одессе перед конференцией ОПЗЖ произошли потасовки Рабинович рассказал, почему его фракция поддержала отставку Рябошапки
Новости Украины РабиновичОппозиционная платформа За життя
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