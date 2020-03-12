Рабінович очолив регіональну організацію ОПЗЖ в Одесі

Ілюстративне фото (zagittya.com.ua)

Також обрано новий склад ради Одеської регіональної організації

Головою Одеської регіональної організації партії "Опозиційна платформа - За життя" обраний народний депутат України і співголова партії Вадим Рабінович. Про це повідомляє прес-служба партії, передає РБК-Україна.

У ході конференції 12 березня були обрані керівники регіональної та міської організацій партії.

У партії також зазначають, що заступником голови обраний Микола Скорик. Також Скорик призначений головою Одеської міської організації учасники конференції, його заступником стала - Богдана Гиганова.

Крім того, обрано новий склад ради Одеської регіональної організації.

Нагадаємо, раніше в партії спростували інформацію про висунення Миколи Скорика на виборах мера в Одесі.