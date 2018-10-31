Рабинович: власть занимается удовлетворением собственных амбиций, а не решением проблем в стране

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович прокомментировал работу парламента

Наблюдая за нынешним парламентом, складывается ощущение, что работа депутатов заключается в том, чтобы посещать элитные парикмахерские и заниматься удовлетворением собственных амбиций. Такое мнение высказал народный депутат Украины, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире "112 Украина".

"Всегда есть критерий, по которому возможно определить, насколько успешна эта каденция парламента. Я считаю, что если за время работы нынешней Рады жизнь рядового украинца стала лучше, то значит парламент хороший. Если же жизнь простых украинцев за указанный период работы народных депутатов ухудшилась – парламент плохой! Я думаю, что каждый житель страны в состоянии дать оценку работе нынешних парламентариев", – подчеркнул политик.

Лидер партии "За життя" считает, что законотворческой деятельностью не может заниматься тот, кто занят удовлетворением своих личных амбиций и "набиванием карманов под прикрытием патриотических лозунгов".

"Я считаю, что эта Верховная рада вобрала в себя самых бездарных депутатов, с которыми даже и поговорить не о чем. В сессионном зале просто нет людей, которые стремятся вырасти. Еще четыре года назад я общался с теми, кто рассказывал о "новой стране" и стремился к изменениям, но спустя год все они заговорили по-другому, переодевшись в новые костюмы. Все помнят о жалобах, что, мол, депутат "не простой человек, и он не может прожить на 10 тысяч гривен". Время показало, что вместо мозгов у них развиваются лишь амбиции!.. Вместе с тем, я ни разу не воспользовался ни их парикмахерскими, ни специальными автомобилями, ни больницами. Мне стыдно все это делать! Как можно декларировать миллионы – и при этом получать компенсацию за жилье?", – задался вопросом политик.

По мнению парламентария, власть намеренно разжигает ненависть в обществе для того, чтобы уйти от ответа на волнующие граждан вопросы.

"Провалом "номер один" этого парламента является, прежде всего, его кадровый состав. Второй провал – его работа. Но в целом – не так все и плохо. Хотя бы у 423 народных депутатов жизнь стала значительно лучше! А народ пусть "кушает" истории о языке, ссорится из-за запрета русского, как будто на фронте важно, русскоязычный или украиноязычный патриот защищает свою страну", – резюмировал Рабинович