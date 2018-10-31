Рабинович: влада займається задоволенням власних амбіцій, а не рішенням проблем в країні

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович прокоментував роботу парламенту

Спостерігаючи за нинішнім парламентом, складається відчуття, що робота депутатів полягає в тому, щоб відвідувати елітні перукарні і займатися задоволенням власних амбіцій. Таку думку висловив народний депутат України, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в прямому ефірі "112 Україна".

"Завжди є критерій, за яким можливо визначити, наскільки успішна ця каденція парламенту. Я вважаю, що якщо за час роботи нинішньої Ради життя пересічного українця стало краще, то це означає, що парламент хороший. Якщо ж життя простих українців за вказаний період роботи народних депутатів погіршилася – парламент поганий! Я думаю, що кожен житель країни в змозі дати оцінку роботі нинішніх парламентаріїв", – підкреслив політик.

Лідер партії "За життя" вважає, що законотворчою діяльністю не може займатися той, хто зайнятий задоволенням своїх особистих амбіцій і "набиванням кишень під прикриттям патріотичних гасел".

"Я вважаю, що ця Верховна рада увібрала в себе найбільш бездарних депутатів, з якими навіть і поговорити нема про що. У сесійній залі просто немає людей, які прагнуть вирости. Ще чотири роки тому я спілкувався з тими, хто розповідав про "новій країні" і прагнув до змін, але через рік усі вони заговорили по-іншому, переодягнувшись в нові костюми. Всі пам'ятають про скарги, що, мовляв, депутат "не проста людина, і він не може прожити на 10 тисяч гривень". Час показав, що замість мізків у них розвиваються лише амбіції!.. Разом з тим, я ні разу не скористався ні їх перукарнями, ні спеціальними автомобілями, ні лікарнями. Мені соромно все це робити! Як можна декларувати мільйони – і при цьому отримувати компенсацію за житло?", – задався питанням політик.

На думку парламентарія, влада навмисне розпалює ненависть у суспільстві для того, щоб піти від відповіді на хвилюючі громадян питання.

"Провалом "номер один" цього парламенту є, перш за все, його кадровий склад. Другий провал - його робота. Але в цілому - не так все й погано. Хоча б у 423 народних депутатів життя стала значно краще! А народ нехай "їсть" історії про мову, свариться через заборону російської, ніби на фронті важливо, російськомовний або україномовний патріот захищає свою країну", – резюмував Рабинович.