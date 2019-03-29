Рабинович: власть создала все условия, чтобы молодежь покидала страну

Нынешняя власть сделала все для того, чтобы молодежь уезжала в Польшу, Италию, Германию и другие страны, но только не оставалась в Украине. Об этом рассказал глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" и народный депутат Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Они все сделали для того, чтобы молодежь покидала страну. Потому что молодежь – опасна", – заявил политик.

По мнению парламентария, политикам удобно всеми способами ухудшать жизнь молодежи, так как она является менее удобным электоратом, чем люди пенсионного возраста.

"Им намного удобнее с пожилыми людьми, которым дашь подачку перед выборами в виде субсидий – и они за тебя проголосуют", – пояснил народный депутат.

Ранее политик отмечал, что экономическая стратегия власти направлена на то, чтобы молодые люди, видя, как живут старики, не хотели жить в Украине.

"Когда молодые люди, живущие в нашей стране, видят своих нищих бабушек и дедушек, – это самая страшная агитация против Украины. Когда человек, честно проработавший всю жизнь, не может выжить на пенсию – это убийство будущего нашей страны. Власть кричит, что мы идем в Европу. Но Европа – это не лозунги. Это когда пенсии тебе хватает, чтобы достойно жить. Это когда у тебя дороги без ям. Это когда уровень жизни соответствует человеческому. И это не приходит только оттого, что мы объявили о своем европейском курсе!", – отметил парламентарий.

Также, по мнению народного депутата, молодежь в Украине не видит возможностей для развития.

"Мне все больше и больше кажется, что власть мечтает о том, чтобы из страны уехали все трудоспособные и мыслящие люди. Чтобы она осталась один на один с обездоленными людьми и теми, кто обслуживает эту власть. Все больше и больше "выпирают" за границу молодежь, специально принимая законы, которые не дают им развиваться. Никто из них не уезжает, потому что не любит свою страну. Они уезжают, потому что им в своей стране не дают жить. Для того чтобы люди оставались, нужно создавать все условия для будущего процветания страны и людей", – подчеркнул парламентарий.

Именно поэтому студентам не повышают стипендии, считает политик.

"Для того чтобы у нас повысились стипендии, нужно вернуться к другой политической ситуации в стране. Нужно понять, что не бывает в нищей, голодной стране, управляемой ворами, хороших стипендий. Придя на избирательные участки, вспомните об этом – и проголосуйте сердцем", – подытожил Рабинович.