Рабинович: власть под словом "реформа" подразумевает полное уничтожение страны

Рабинович убежден в неэффективности реформ нынешней власти

Нынешняя власть под словом "реформа" подразумевает полное уничтожение Украины. Такое мнение высказал народный депутат, лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире "112 Украина".

"Реформы в Украине уже дали эффект, и большой. Я думаю, что для той задачи, которую поставили перед собой организаторы реформы – уничтожить украинский народ – они очень правильным путем пошли. И о том, что сегодня творится после их медицинской реформы, знает вся страна, кроме Супрун (и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун, – ред.) и премьер-министра (Владимир Гройсман, – ред.). Да, каждый гражданин прекрасно знает, какая вакханалия происходит с возможностью получения бесплатной, как четко сказано в Конституции, медицинской помощи", – заявил политик.

Он также выразил негодование тем фактом, что иностранные дипломаты, поддерживая Супрун как "лучшего министра здравоохранения Украины", почему-то все же едут лечиться на родину.

"Помимо Супрун и премьера, о провальности "медицинской реформы" якобы не знают наши иностранные друзья, которые неоднократно поддерживали Супрун и говорили, что это ¬– лучший министр здравоохранения в Украине, что она строит лучшую систему медицинской помощи. Только почему-то ни в одном дипломатическом представительстве, если не дай бог кто-нибудь заболеет, не лечатся в Украине – они предпочитают это делать у себя на родине. Наши власть имущие, когда болеют, также едут лечиться туда", – заявил парламентарий.

Он убежден в неэффективности реформ нынешней власти, и обещает отменить их все, а в первую очередь – реформу медицины.

"Знаете, у нас в Украине есть два слова, о которые разбиваются все доказательства. Я вот разговариваю с власть имущими, объясняю им, доказываю неэффективность реформ, показываю результаты их деятельности, а они смотрят на меня и говорят: "И шо?". И везде эти два слова. Вот мы ждем-ждем поправки к закону об Антикоррупционном суде. Дождались? Нет. И шо? Да ничего! Поэтому я прошу всех не называть "реформами" систему, построенную властью с целью убиения нашей страны. Это реформы, которые уничтожают возможность выжить. И все они, а в первую очередь "реформа медицины", будут отменены", – заключил Рабинович.