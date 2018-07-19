Рабінович: влада під словом "реформа" передбачає повне знищення країни

Рабінович переконаний в неефективності реформ нинішньої влади

Нинішня влада під словом "реформа" передбачає повне знищення України. Таку думку висловив народний депутат, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі "112 Україна".

"Реформи в Україні вже дали ефект, і великий. Я думаю, що для тієї задачі, яку поставили перед собою організатори реформи – знищити український народ – вони дуже правильним шляхом пішли. І про те, що сьогодні діється після їх медичної реформи, знає вся країна, крім Супрун (в. о. голови МОЗ Уляна Супрун, – ред.) і прем'єр-міністра (Володимир Гройсман, – ред.). Так, кожен громадянин чудово знає, яка вакханалія відбувається з можливістю отримання безкоштовної, як чітко сказано в Конституції, медичної допомоги", – заявив політик.

Він також висловив обурення тим фактом, що іноземні дипломати, підтримуючи Супрун як "кращого міністра охорони здоров'я України", чомусь все ж таки їдуть лікуватися на батьківщину.

"Крім Супрун і прем'єра, про провальність "медичної реформи" нібито не знають наші іноземні друзі, які неодноразово підтримували Супрун і говорили, що це – найкращий міністр охорони здоров'я в Україні, що вона будує кращу систему медичної допомоги. Тільки чомусь ні в одному дипломатичному представництві, якщо не дай бог хтось захворіє, не лікуються в Україні – вони воліють це робити у себе на батьківщині. Наші можновладці, коли хворіють, також їдуть лікуватися туди", – заявив парламентарій.

Він переконаний в неефективності реформ нинішньої влади, і обіцяє скасувати їх усі, а в першу чергу – реформу медицини.

"Знаєте, у нас в Україні є два слова, про які розбиваються всі докази. Я от розмовляю з можновладцями, пояснюю їм, доводжу неефективність реформ, показую результати їх діяльності, а вони дивляться на мене і кажуть: "І шо?". І скрізь ці два слова. Ось ми чекаємо-чекаємо поправки до закону про Антикорупційний суд. Дочекалися? Ні. І шо? Та нічого! Тому я прошу всіх не називати "реформами" систему, побудовану владою з метою убивства нашої країни. Це реформи, які знищують можливість вижити. І всі вони, а в першу чергу "реформа медицини", будуть скасовані", – сказав Рабінович.