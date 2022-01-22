ru ua
Сб, 22 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Рабинович: власть репрессиями хочет создать видимость государственности

Новина українською →
Киев, Суббота 22 января 2022 13:21
Рабинович: власть репрессиями хочет создать видимость государственности Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Своими действиями нынешняя власть демонстрирует политические репрессии в отношении оппозиционных политиков, чтобы создать видимость государственности.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире программы "Народ против с Наташей Влащенко" на "Украина 24".

"У нас сегодня модно издеваться над теми политиками, которые мыслят не так, как мыслит власть. С другой стороны, мне даже нравится то, что происходит, ведь становится очевидна предвзятость власти и правосудия. А то, что власть репрессиями хочет создать видимость государственности - это понятно всем, хотя на самом деле государство то они разрушают”, - заявил Рабинович.

Отметим, 19 января Печерский райсуд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и предписал политику сдать загранпаспорт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рабинович
NEWS
"Ковидную тысячу" на лекарства. Кто со следующей недели сможет воспользоваться
"Ковидную тысячу" на лекарства. Кто со следующей недели сможет воспользоваться
DAILY
Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Война дипломатов. Как прошла встреча Блинкена и Лаврова и что будет дальше