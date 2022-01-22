Рабинович: власть репрессиями хочет создать видимость государственности

"У нас сегодня модно издеваться над теми политиками, которые мыслят не так, как мыслит власть. С другой стороны, мне даже нравится то, что происходит, ведь становится очевидна предвзятость власти и правосудия. А то, что власть репрессиями хочет создать видимость государственности - это понятно всем, хотя на самом деле государство то они разрушают”, - заявил Рабинович.