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Рабінович: влада репресіями хоче створити видимість державності

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Київ, Субота 22 січня 2022 13:21
Рабінович: влада репресіями хоче створити видимість державності Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Своїми діями нинішня влада демонструє політичні репресії щодо опозиційних політиків, щоб створити видимість державності.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі програми ”Народ проти з Наташею Влащенко" на "Україна 24".

"У нас сьогодні модно знущатися над тими політиками, які мислять не так, як мислить влада. З іншого боку, мені навіть подобається те, що відбувається, адже стає очевидна упередженість влади і правосуддя. А те, що влада репресіями хоче створити видимість державності - це зрозуміло всім, хоча насправді держава то вони руйнують", - заявив Рабінович.

Зазначимо, 19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенко запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання і наказав політику здати закордонний паспорт.

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