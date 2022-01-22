Рабинович: власть разрушает экономику, усугубляя ситуацию в стране

"Людям жить не за что, экономика разрушена, предприятия не работают, все закрывается, а нам говорят, что нужно готовиться к войне. Повторю: никто на нас не нападет, а экономику и страну убивают! И сегодня наша главная задача - спасать Украину, и именно на этом важно и нужно сосредоточиться", - заявил Рабинович.

Он также напомнил о том, что он как год назад, так и сегодня настаивает на объединении ради спасения Украины.

"Сегодня власть принадлежит людям, которые не могут управлять страной, власть принадлежит людям, которые могут страну в любой момент уничтожить! Пора с этим всем что-то делать и уже сегодня! Пора спасать страну, а не определять лидеров оппозиции" , - призвал нардеп.

Политик убежден, и что "сегодня ситуация хуже, чем при предыдущих руководителях Украины".

"Да, прошлая Рада была плохой, но нужны же законные основания! В таком случае эта власть по такому же принципу обязана объявить досрочные президентские и парламентские выборы, доказать свою легитимность и посмотреть, кому украинцы в этот раз отдадут бразды правления", - резюмировал Рабинович.