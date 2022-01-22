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Рабинович: власть разрушает экономику, усугубляя ситуацию в стране

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Киев, Суббота 22 января 2022 17:31
Рабинович: власть разрушает экономику, усугубляя ситуацию в стране Фото: народный депутат Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Главная проблема нынешней власти в том, что она не умеет управлять страной, а лишь проводит медийную политику, что ведет к разрушению экономики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадима Рабиновича в эфире программы "Народ против с Наташей Влащенко" на "Украина 24".

"Людям жить не за что, экономика разрушена, предприятия не работают, все закрывается, а нам говорят, что нужно готовиться к войне. Повторю: никто на нас не нападет, а экономику и страну убивают! И сегодня наша главная задача - спасать Украину, и именно на этом важно и нужно сосредоточиться", - заявил Рабинович.

Он также напомнил о том, что он как год назад, так и сегодня настаивает на объединении ради спасения Украины.

"Сегодня власть принадлежит людям, которые не могут управлять страной, власть принадлежит людям, которые могут страну в любой момент уничтожить! Пора с этим всем что-то делать и уже сегодня! Пора спасать страну, а не определять лидеров оппозиции" , - призвал нардеп.

Политик убежден, и что "сегодня ситуация хуже, чем при предыдущих руководителях Украины".

"Да, прошлая Рада была плохой, но нужны же законные основания! В таком случае эта власть по такому же принципу обязана объявить досрочные президентские и парламентские выборы, доказать свою легитимность и посмотреть, кому украинцы в этот раз отдадут бразды правления", - резюмировал Рабинович.

Как сообщалось, ранее Рабинович заявлял, что своими действиями нынешняя власть демонстрирует политические репрессии в отношении оппозиционных политиков, чтобы создать видимость государственности.

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Рабинович
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