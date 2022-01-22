Рабінович: влада руйнує економіку, погіршуючи ситуацію в країні

Головна проблема нинішньої влади в тому, що вона не вміє керувати країною, лише проводить медійну політику, що веде до руйнування економіки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, співголови партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабіновича в ефірі програми "Народ проти з Наташею Влащенко" на "Україна 24".

"Людям жити нема за що, економіка зруйнована, підприємства не працюють, все закривається, а нам кажуть, що треба готуватися до війни. Повторю: ніхто на нас не нападе, а економіку та країну вбивають! І сьогодні наше головне завдання - рятувати Україну, і саме на цьому важливо і потрібно зосередитись", - заявив Рабінович.

Він також нагадав про те, як рік тому, так і сьогодні наполягає на об'єднанні заради порятунку України.

"Сьогодні влада належить людям, які не можуть керувати країною, влада належить людям, які можуть країну будь-якої миті знищити! Пора з цим усім щось робити і вже сьогодні! Пора рятувати країну, а не визначати лідерів опозиції", - закликав нардеп.

Політик переконаний, і що "сьогодні ситуація гірша, ніж за попередніх керівників України".

"Так, минула Рада була поганою, але ж потрібні законні підстави! У такому разі ця влада за таким же принципом зобов'язана оголосити дострокові президентські та парламентські вибори, довести свою легітимність і подивитися, кому українці цього разу віддадуть кермо влади", - резюмував Рабінович.