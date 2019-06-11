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Рабинович: власть отказалась покупать в РФ газ на 25% дешевле из соображений патриотизма

Новости » Политика    11.06.2019 - 18:33
Рабинович: власть отказалась покупать в РФ газ на 25% дешевле из соображений патриотизма
Вадим Рабинович (фото: пресс-служба)

Рабинович прокомментировал визит Бойко и Медведчука в РФ

Власть отказалась покупать в России газ на 25% дешевле якобы из соображений патриотизма. Об этом заявил народный депутат Украины, глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире NewsOne, сообщает РБК-Украина.

"На прошлой неделе состоялся визит Медведчука (глава политсовета "Оппозиционной платформы – За життя" Виктор Медведчук, – ред.) и Бойко (один из основателей партии Юрий Бойко, – ред.) в Россию, где они встречались с Миллером, руководителем "Газпрома". Как только они зашли в кабинет к Миллеру, тот им говорит: "Предлагаю газ на 25% дешевле", – рассказал парламентарий.

По его словам, только у "Оппозиционной платформы – За життя" есть реальная договоренность о снижении цены на газ.

"Но "патриоты" не берут газ дешевле, потому что это якобы мешает национальной безопасности. То есть доводить людей до бедности, дать им трехкратные платежки, поставить пенсионеров на грань выживания – это патриотично? Это нормально? А взять в России газ на 25% дешевле – это не патриотично?", - сказал народный депутат.

Он считает, что если закупить газ в России дешевле на 25%, то коммунальные тарифы в Украине моментально станут значительно ниже. 

"Я считаю, что патриот – это тот, кто несет процветание своей стране. Если в результате твоих действий страна стала жить лучше, то ты патриот. Если хуже, то ты, в лучшем случае, тупой, а может – вор и мерзавец. Потому что в тяжелое время воровать на крови людей – это преступление", – подытожил Рабинович.

Напомним, 7 июня Медведчук и Юрий Бойко встретились в Санкт-Петербурге с главой "Газпрома" Алексеем Миллером для обсуждения снижения цены на газ для Украины.

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