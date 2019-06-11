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Рабінович: влада відмовилася купувати в РФ газ на 25% дешевше з міркувань патріотизму

Новини » Політика    11.06.2019 - 18:33
Рабінович: влада відмовилася купувати в РФ газ на 25% дешевше з міркувань патріотизму
Вадим Рабінович (фото: прес-служба)

Рабінович прокоментував візит Бойка і Медведчука в РФ

Влада відмовилася купувати у Росії газ на 25% дешевше нібито з міркувань патріотизму. Про це заявив народний депутат України, голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович в ефірі NewsOne, повідомляє РБК-Україна.

"Минулого тижня відбувся візит Медведчука (голова політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук, – ред.) і Бойка (один із засновників партії Юрій Бойко, – ред.) в Росію, де вони зустрічалися з Міллером, керівником "Газпрому". Як тільки вони зайшли в кабінет до Міллера, він їм каже: "Пропоную газ на 25% дешевше", – розповів парламентарій.

За його словами, тільки у "Опозиційної платформи – За життя" є реальна домовленість про зниження ціни на газ.

"Але "патріоти" не беруть газ дешевше, тому що це нібито заважає національній безпеці. Тобто доводити людей до бідності, дати їм триразові платіжки, поставити пенсіонерів на межу виживання – це патріотично? Це нормально? А взяти у Росії газ на 25% дешевше – це не патріотично?", - сказав народний депутат.

Він вважає, що якщо закупити газ в Росії дешевше на 25%, комунальні тарифи в Україні моментально стануть значно нижчими.

"Я вважаю, що патріот – це той, хто несе процвітання своїй країні. Якщо в результаті твоїх дій країна стала жити краще, то ти патріот. Якщо гірше, то ти, у кращому випадку, тупий, а може – злодій і негідник. Тому що у важкий час красти на крові людей – це злочин", – підсумував Рабінович.

Нагадаємо, 7 червня Медведчук і Юрій Бойко зустрілися в Санкт-Петербурзі з главою "Газпрому" Олексієм Міллером для обговорення зниження ціни на газ для України.

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