Рабинович: власть хочет "раздарить" землю Украины, но мы не дадим этого сделать

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович заявил, что ОПЗЖ попытается приостановить распродажу украинской земли

Представители пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали незаконное заседание парламентского аграрного комитета, чтобы успеть открыть рынок земли до празднования Нового года. "Оппозиционная платформа - За життя" передаст все материалы, доказывающие незаконность этого мероприятия, в правоохранительные органы и попытается приостановить распродажу украинской земли, заявил народный депутат Украины, сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"В закрытом режиме комитет Верховной рады имеет право проводить заседание только тогда, когда речь идёт о государственной тайне. Если продажа украинской земли - это государственная тайна, то это показывает тупость нынешней провластной команды", - прокомментировал нардеп.

Оппозиционер напомнил, что закрытый комитет является незаконным.

"Закон "О регламенте" - такой же закон, как и все остальные. Украсть телевизор и провести незаконное заседание комитета - это одно и то же. Это статья! Мы подадим соответствующее обращение в правоохранительные органы уже в понедельник, а сейчас я вышел из зала, чтобы не легитимизировать это собрание. К тому же, мы приобщим к уголовному делу видео, на котором народные депутаты вчера принимали решение о заседании сегодняшнего комитета, где вообще непонятно, сколько народных депутатов высказались "за", - сообщил парламентарий.

Народный депутат уверен, что такая срочность неспроста и власть пытается принять закон "о рынке земли" до праздников "в угоду Западу и Соросу".

"Скажите, пожалуйста, с чем связана срочность при продаже земли к Новому году? Они обещали и Западу, и Соросу, что Украину продадут именно к Новому году, поэтому и не заложили в бюджет расходы на медицину на второй квартал 2020 года? Кодло, которое не умеет даже проводить заседание, в срочном порядке в восемь утра собралось для того, чтобы продать землю и удрать с нашими деньгами? А почему мы уже в следующем году не можем обсудить это со всем народом Украины, с фермерами? Почему люди до продажи не могут получить свой кусок земли, положенный им государством, о чем мы с Медведчуком говорили уже пятьдесят раз?" - задался вопросом политик.

Сопредседатель фракции уверен, что этот вопрос, как и многие другие в украинской политике, "не обошелся без вмешательства Сороса".

"Сорос расставил своих ручных "гончаруков", других министров, которые призваны продать поскорее нашу землю. Мы что, обязаны им чем-то? Почему мы должны кормить зарубежную свору? Власть ставит нам в пример Европу, когда говорит, что там работает рынок. Это так! Например, в Польше или Венгрии люди имеют право владеть землёй, но речь идет о 100 га земли в одни руки. А нам предлагают разрешить продавать по 200 тыс. га и еще поправку проталкивают, чтобы увеличить лимит до 600 тыс. га. Видимо, Сорос сказал, что 200 тыс. - мало, и он хочет сразу двумя кусками Украину скупить. А кто купит 600 тыс. гектаров? Бедные и обездоленные украинцы? Да нет в стране у людей таких денег!" - резюмировал Вадим Рабинович.