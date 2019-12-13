Рабінович: влада хоче "подарувати" землю України, але ми не дамо цього зробити

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович заявив, що ОПЗЖ спробує зупинити розпродаж української землі

Представники пропрезидентської партії "Слуга народу" ініціювали незаконне засідання парламентського аграрного комітету, щоб встигнути відкрити ринок землі до святкування Нового року. "Опозиційна платформа - За життя" передасть всі матеріали, які доводять незаконність цього заходу, в правоохоронні органи і спробує зупинити розпродаж української землі, заявив народний депутат України, співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"В закритому режимі комітет Верховної ради має право проводити засідання тільки тоді, коли мова йде про державну таємницю. Якщо продаж української землі - це державна таємниця, то це показує тупість нинішньої провладної команди", - прокоментував нардеп.

Опозиціонер нагадав, що закритий комітет є незаконним.

"Закон "Про регламент" - такий же закон, як і всі інші. Вкрасти телевізор і провести незаконне засідання комітету - це одне і те ж. Це стаття! Ми подамо відповідне звернення в правоохоронні органи вже в понеділок, а зараз я вийшов із зали, щоб не легітимізувати це зібрання. До того ж, ми долучимо до кримінальної справи відео, на якому народні депутати вчора приймали рішення про засіданні сьогоднішнього комітету, де взагалі незрозуміло, скільки народних депутатів висловилися "за", - повідомив парламентарій.

Народний депутат упевнений, що така терміновість неспроста і влада намагається прийняти закон "про ринок землі" до свят "на догоду Заходу і Соросу".

"Скажіть, будь ласка, з чим пов'язана терміновість при продажі землі до Нового року? Вони обіцяли і Заходу, і Соросу, що Україну продадуть саме до Нового року, тому і не заклали в бюджет витрати на медицину на другий квартал 2020 року? Кодло, яке не вміє навіть проводити засідання, в терміновому порядку у вісім ранку зібралося для того, щоб продати землю і втекти з нашими грошима? А чому ми вже в наступному році не можемо обговорити це з усім народом України, з фермерами? Чому люди до продажу не можуть отримати свій шматок землі, покладений їм державою, про що ми з Медведчуком говорили вже п'ятдесят разів?" - задався питанням політик

Співголова фракції впевнений, що це питання, як і багато інших в українській політиці, "не обійшлося без втручання Сороса".

"Сорос розставив своїх ручних "гончаруків", інших міністрів, які покликані скоріше продати нашу землю. Ми зобов'язані їм чимось? Чому ми повинні годувати зарубіжну зграю? Влада ставить нам у приклад Європу, коли говорить, що там працює ринок. Це так! Наприклад, у Польщі або Угорщині люди мають право володіти землею, але мова йде про 100 га землі в одні руки. А нам пропонують дозволити продавати по 200 тис. га і ще поправку проштовхують, щоб збільшити ліміт до 600 тис. га. Мабуть, Сорос сказав, що 200 тис. - мало, і він хоче відразу двома шматками Україну скупити. А хто купить 600 тис. гектарів? Бідні і знедолені українці? Так, немає в країні у людей таких грошей!" - резюмував Вадим Рабінович.