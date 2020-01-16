Рабинович: власть демонстрирует монолитное единство в желании разрушить страну

Нынешняя власть демонстрирует монолитное единство в желании разрушить и уничтожить страну. Так народный депутат Украины, сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович прокомментировал в кулуарах парламента инициативу власти принять закон о легализации игорного бизнеса в Украине, передает корреспондент РБК-Украина.

Политик отмечает, что его "меньше всего интересует" почему те люди, которые не голосовали за легализацию игорного бизнеса, вдруг решили за нее голосовать.

"Мы сами знаем ответ на этот вопрос: если человек в течение двух дней меняет свое мнение, это означает, что его либо купили, либо на него надавали. Но вопрос даже не в этом – вопрос в том, что после принятия закона, люди, у которых остались хоть какие-то копейки, могут взять последнее и проиграть на автоматах все на свете", – добавил Рабинович.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За життя" признался, что с ужасом смотрит на то, какие решения, в том числе экономические, принимает власть.

"Я не знаю, чем руководствовались люди, подавшие в Верховную Раду законопроект о легализации игорного бизнеса. Видимо, в "колонии", которая не развивается и является сырьевым придатком, людям нужна хоть какая-то отдушина. То есть, голодным и холодным людям власть разрешила проиграть последнее на игровых автоматах. Это безумие! Это абсолютное пренебрежение к интересам семьи! Чем они руководствовались – непонятно. Я с ужасом смотрю на этот нарастающий ком принятия властью убийственных экономических решений!" - отметил политик.

Впрочем, Вадим Рабинович и не удивляется этому, особенно после обнародования так называемых "пленок Гончарука", на которых человек с голосом, похожим на голос премьер-министра, признается, что он – профан в экономике.

"Из пленок, на которых звучит голос премьер-министра или похожий на его голос, понятно, почему провластные силы так голосуют в парламенте. Там сказано, что Алексей Гончарук ничего не соображает в экономике, провластная команда не знает, что делать со страной, смеются над теми, кто привел их к власти: над президентом, над народом Украины. И под весь этот смех они продают нас, страну, землю и еще осмеливаются легализовать игорный бизнес!.. И мы пока ничего не можем сделать, потому что нынешняя власть демонстрирует монолитное единство в желании разрушить, убить и уничтожить страну. Поэтому остается только одно: на все смотреть и все фиксировать", – резюмировал Рабинович.