Рабинович уверен в победе "Оппозиционной платформы - За життя" на выборах

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

К новосозданной платформе уже присоединились 19 народных депутатов и несколько партий

Народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович уверен в победе "Оппозиционной платформы – За життя" на предстоящих в 2019 году парламентских выборах в Украине. Об этом он написал на своем Facebook.

Так, Рабинович перечислил основные причины, которые, по его мнению, могут привести партию к победе на выборах в Верховную раду.

"В Украине миллионы людей, которые недовольны нынешней властью. Причин предостаточно – растущие тарифы, дорожающие продукты, прыгающий курс доллара, огромные внешние долги, политика насильственной украинизации, поднимающий голову фашизм... В такой ситуации защитить украинцев может только настоящая оппозиция. Единственная на сегодня политическая сила, которая действительно может изменить ситуацию в стране, восстановить экономику, добиться мира, выгнать из Украины МВФ – это "Оппозиционная платформа – За життя", - заявил парламентарий.

По его словам, согласно последним социологическим исследованиям Вадим Рабинович и Юрий Бойко стабильно находятся в пятерке лидеров, а часто даже в тройке. Политики объединили свою поддержку ради мира в стране и возрождения Украины. Общими усилиями, убежден Рабинович, они смогут уверенно победить на выборах в Раду. Он отметил, что также усилило позиции платформы выдвижение единого кандидата в президенты.

"Мы уже доказали украинцам, что готовы жертвовать своими амбициями ради общего дела. И готовы доводить дело до конца. Много вы знаете политиков, которые с рейтингом минимум в 7% отказались бы от реального шанса стать президентом? Но для меня личные выгоды менее важные, чем установление немедленного и окончательного мира в стране, чем улучшение жизни людей", - сказал Рабинович.

По его данным, к новосозданной платформе уже присоединились 19 народных депутатов и несколько партий. По убеждению Рабиновича, платформа сможет объединить всех, кто хочет мира и процветания для Украины и украинцев. С этой целью "Оппозиционная платформа" ведет переговоры с десятками политсил и общественных движений, которые разделяют ее цели, сообщил нардеп.

"Уверен, что бездарным тупицам, которые сейчас управляют страной, осталось совсем немного времени. "Оппозиционная платформа – За життя" с четкой программой восстановления экономики, возвращения заробитчан, снижения непосильных тарифов пойдет на выборы и станет самой большой фракцией в новом созыве Верховной рады!", - отметил нардеп.