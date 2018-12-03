Рабінович впевнений у перемозі "Опозиційної платформи - За життя" на виборах

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

До новоствореної платформі вже приєдналися 19 народних депутатів і кілька партій

Народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович впевнений у перемозі "Опозиційної платформи – За життя" на майбутніх у 2019 році парламентських виборах в Україні. Про це він написав на своєму Facebook.

Так, Рабінович перерахував основні причини, які, на його думку, можуть привести партію до перемоги на виборах у Верховну раду.

"В Україні мільйони людей, які незадоволені нинішньою владою. Причин предостатньо – зростаючі тарифи, дорожчають продукти, нестійкий курс долара, величезні зовнішні борги, політика насильницької українізації, фашизм, що піднімає голову... У такій ситуації захистити українців може тільки справжня опозиція. Єдина на сьогодні політична сила, яка дійсно може змінити ситуацію в країні, відновити економіку, досягти миру, вигнати з України МВФ – це "Опозиційна платформа – За життя", - заявив парламентарій.

За його словами, згідно з останніми соціологічними дослідженнями Вадим Рабінович і Юрій Бойко стабільно знаходяться в п'ятірці лідерів, а часто навіть у трійці. Політики об'єднали свою підтримку заради миру в країні і відродження України. Спільними зусиллями, переконаний Рабінович, вони зможуть впевнено перемогти на виборах в Раду. Він зазначив, що також посилило позиції платформи висунення єдиного кандидата в президенти.

"Ми вже довели українцям, що готові жертвувати своїми амбіціями заради спільної справи. І готові доводити справу до кінця. Багато ви знаєте політиків, які з рейтингом мінімум в 7% відмовилися б від реального шансу стати президентом? Але для мене особисті вигоди менш важливі, ніж негайного встановлення і остаточного миру в країні, ніж поліпшення життя людей", - сказав Рабінович.

За його даними, до новоствореної платформи вже приєдналися 19 народних депутатів і кілька партій. На переконання Рабіновича, платформа зможе об'єднати всіх, хто хоче миру і процвітання для України і українців. З цією метою "Опозиційна платформа" веде переговори з десятками політсил та громадських рухів, які поділяють її цілі, повідомив нардеп.

"Упевнений, що бездарним тупицям, які зараз керують країною, залишилося зовсім небагато часу. "Опозиційна платформа – За життя" з чіткою програмою відновлення економіки, повернення заробітчан, зниження непосильних тарифів піде на вибори і стане найбільшою фракцією в новому скликанні Верховної ради!", - зазначив нардеп.