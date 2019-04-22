Рабинович уверен, что будущее Украины - в единстве востока и запада

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович обратил внимание на "несколько нюансов" в законодательстве

Мир в Украине будет установлен тогда, когда в стране будут "наведены мосты" между востоком и западом. Такое мнение высказал народный депутат, глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne, сообщает РБК-Украина.

"Я хочу пригласить в ряды партии многих людей с разными биографиями, разными политическими взглядами. Надеюсь, что мы увидим несколько таких ключевых фигур, например, из традиционного западно-украинского лагеря. Потому что я не верю в будущее страны, которая разделена на куски. Я верю в будущее страны, где мы сможем наладить мостик между востоком и западом. Ведь нас специально разделяют, сеют вражду внутри страны. Но мы один народ!", – уверен парламентарий.

По его словам, в действующем законодательстве есть несколько нюансов, которые обрекают страну на конфликты.

"Считаю, что депутаты не должны избираться больше, чем на один срок. Они адаптируются, они становятся над народом – небожителями. Я за то, чтобы мажоритарка исчезла из нашей страны. Да, среди мажоритарщиков есть порядочные люди. Украинцы говорят: этот человек много сделал для округа. Но ведь для округа – это не для государства. И так получается, что, пройдя в парламент, мажоритарщики присоединяются в фракции, которая больше денег даст. Потому я за партийные списки в чистом виде", – подчеркнул народный депутат.

Глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" также назвал еще один спорный вопрос, требующий скорейшего решения: распределение полномочий власти.

"Нужно разграничить функции между парламентом, правительством и президентом. Каждый раз мы наступаем на одни и те же грабли, на противостояние президента и премьер-министра, на конфликты с Радой. Нужно полномочия четко прописать – и не будет таких вопросов возникать. Еще одно предложение: нужно всем вместе сесть за наш общеукраинский стол и определиться, что мы строим, какую именно страну. Только так мы сможем спасти Украину и позволить ей развиваться", – резюмировал Рабинович.