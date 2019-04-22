Рабінович впевнений, що майбутнє України - в єдності сходу і заходу

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович звернув увагу на "декілька нюансів" в законодавстві

Мир в Україні буде встановлений тоді, коли в країні будуть "наведені мости" між сходом і заходом. Таку думку висловив народний депутат, голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу NewsOne, повідомляє РБК-Україна.

"Я хочу запросити до лав партії багатьох людей з різними біографіями, різними політичними поглядами. Сподіваюся, що ми побачимо кілька таких ключових фігур, наприклад, з традиційного західно-українського табору. Тому що я не вірю в майбутнє країни, яка розділена на шматки. Я вірю в майбутнє країни, де ми зможемо налагодити місток між сходом і заходом. Адже нас спеціально поділяють, сіють ворожнечу всередині країни. Але ми один народ!", – упевнений парламентарій.

За його словами, в чинному законодавстві є кілька нюансів, які прирікають країну на конфлікти.

"Вважаю, що депутати не повинні обиратися більше, ніж на один строк. Вони адаптуються, вони стають над народом – небожителями. Я за те, щоб мажоритарка зникла з нашої країни. Так, серед мажоритарників є порядні люди. Українці кажуть: ця людина багато зробила для округу. Але ж для округу – це не для держави. І так виходить, що, пройшовши в парламент, мажоритарники приєднуються до фракції, яка більше грошей дасть. Тому я за партійні списки в чистому вигляді", – підкреслив народний депутат.

Голова партії "Опозиційна платформа – За життя" також назвав ще одне спірне питання, що потребує якнайшвидшого вирішення: розподіл повноважень влади.

"Потрібно розмежувати функції між парламентом, урядом і президентом. Кожен раз ми наступаємо на одні і ті ж граблі, на протистояння президента і прем'єр-міністра, на конфлікти з Радою. Потрібно чітко прописати повноваження – і не буде виникати таких питань. Ще одна пропозиція: треба всім разом сісти за наш загальноукраїнський стіл і визначитися, що ми будуємо, яку саме країну. Тільки так ми зможемо врятувати Україну і дозволити їй розвиватися", – резюмував Рабінович.