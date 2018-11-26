Рабинович: усилиями власти коррупция в Украине стала "образом жизни"

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

По мнению Рабиновича, коррупция усилиями власти стала фактически "образом жизни"

В Украине коррупция усилиями власти стала фактически образом жизни, а борьба с ней – национальным видом спорта и очень прибыльным занятием. Такое заявление сделал народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире "112 Украина".

"Благодаря усилиям власти, коррупция у нас не является проблемой, она является образом жизни. Ни один украинец не идет в суд, чтобы добиться справедливости. Он идет, чтобы как-то договориться с судьей, с адвокатом и еще с кем-то. Это происходит, потому что люди не надеются на эту справедливость. Я завидую европейцам, которые идут в суд за справедливостью. Мы идем в суд, чтобы получить решение в нашу пользу. По принципу "кто больше даст". Дети поступают в юридические институты, заплатив взятку, чтобы потом их тоже брать", – считает парламентарий.

По мнению лидера партии "За життя", именно из-за коррупции в Украине заработные платы по-прежнему гораздо ниже, чем в соседних странах.

"Я завидую странам, в которых борьба с коррупцией не стала национальным и прибыльным видом спорта. Румыны, венгры, молдаване получают уже зарплаты по тысяче евро. Почему у нас это невозможно? Я завидую европейцам и тому, как они живут. Я завидую тому, что там пенсионеры могут отдыхать, путешествовать по всему миру и радоваться этому. Это честно и справедливо", – отметил народный депутат.

Ранее Рабинович заявил, что никакой борьбы с коррупцией в Украине не проводится, поскольку власть на все ключевые позиции поставила "своих людей", которых нельзя сажать.

"У нас же за коррупцию не сажают. Давайте объективно: кого посадили? Насиров (отстраненный глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, – ред.) – самая знаменитая история – порядок, все хорошо. Насиров сейчас великолепно себя чувствует. Давайте возьмем Онищенко (народный депутат Александр Онищенко, – ред.) – что же его никто не ловит, если он миллиард украл по доказанным фактам? Если у вас есть материалы – что же вы ничего не делаете? За арест Клюева (народный депутат Андрей Клюев, – ред.) все радостно голосовали. А где Клюев? Нету, в Москве. Я могу перечислить большое количество таких людей. Кроме стрелочников, никакой борьбы с тотальной коррупцией у нас нет. А как же у нас можно бороться с коррупцией? Кругом свои – как их посадишь?", – сказал политик.