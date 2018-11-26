Рабинович: зусиллями влади корупція в Україні стала "способом життя"

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

На думку Рабіновича, корупція зусиллями влади стала фактично "способом життя"

В Україні корупція зусиллями влади стала фактично способом життя, а боротьба з нею – національним видом спорту і дуже прибутковим заняттям. Таку заяву зробив народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі "112 Україна".

"Завдяки зусиллям влади, корупція у нас не є проблемою, вона є образом життя. Жоден українець не йде в суд, щоб домогтися справедливості. Він йде, щоб якось домовитися з суддею, адвокатом і ще з кимось. Це відбувається, тому що люди не сподіваються на цю справедливість. Я заздрю європейцям, які йдуть в суд за справедливістю. Ми йдемо в суд, щоб одержати рішення на нашу користь. За принципом "хто більше дасть". Діти вступають у юридичні інститути, заплативши хабар, щоб потім їх теж брати", – вважає парламентарій.

На думку лідера партії "За життя", саме через корупцію в Україні заробітні плати, як і раніше, набагато нижчі, ніж у сусідніх країнах.

"Я заздрю країнам, в яких боротьба з корупцією не стала національним і прибутковим видом спорту. Румуни, угорці, молдавани вже отримують зарплати по тисячі євро. Чому у нас це неможливо? Я заздрю європейцям і того, як вони живуть. Я заздрю тому, що там пенсіонери можуть відпочивати, подорожувати по всьому світу і радіти цьому. Це чесно і справедливо", – зазначив народний депутат.

Раніше Рабінович заявив, що ніякої боротьби з корупцією в Україні не проводиться, оскільки влада на всі ключові позиції поставила "своїх людей", яких не можна садити.

"У нас же за корупцію не саджають. Давайте об'єктивно: кого посадили? Насіров (звільнений глава Державної фіскальної служби Роман Насіров, – ред.) – найзнаменитіша історія – порядок, все добре. Насіров зараз чудово себе почуває. Давайте візьмемо Онищенка (народний депутат Олександр Онищенко, – ред.) – що ж його ніхто не ловить, якщо він вкрав мільярд за доведеними фактами? Якщо у вас є матеріали – що ж ви нічого не робите? За арешт Клюєва (народний депутат Андрій Клюєв, – ред.) всі радісно голосували. А де Клюєв? Нема в Москві. Я можу перерахувати велику кількість таких людей. Крім стрілочників, ніякої боротьби з тотальною корупцією у нас немає. А як же у нас можна боротися з корупцією? Кругом свої – як їх посадиш?", – сказав політик.