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Рабинович: украинцы разочаровались в новой власти, поэтому проголосуют за "партию мира"

Новости » Выборы 2019    17.06.2019 - 19:36
Рабинович: украинцы разочаровались в новой власти, поэтому проголосуют за "партию мира"
Вадим Рабинович (фото: пресс-служба)

По мнению Рабиновича, Зеленский уже забыл о своих заявлениях

Украинцы проголосуют за партию мира, потому что уже перестали доверять новой власти. Об этом заявил народный депутат Украины, глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в программе "Вечерний прайм" в прямом эфире телеканала "112 Украина", передает РБК-Украина. 

"Вот пришел Зеленский… Может, у него вначале и были хорошие мысли. Обещал мир установить, коррупционеров посадить. А дальше что? Мы же не будем на парламентских выборах голосовать за того, кто обещал установить мир в стране, а через три дня забыл об этом?", - спросил парламентарий.

Политик уверен, что только "Оппозиционная платформа – За життя" может установить мир в стране.

"Мы идем в парламент с миром. Я считаю, что кроме нас больше никто не может его установить. Я надеюсь, что наша политическая сила получит больше 50% голосов. Люди очнутся, переболеют вот этой властью. И поймут, что мир находится в руках нашей партии", – резюмировал Рабинович.

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