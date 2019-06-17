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Рабінович: українці розчарувалися у новій владі, тому проголосують за "партію миру"

Новини » Вибори 2019    17.06.2019 - 19:36
Рабінович: українці розчарувалися у новій владі, тому проголосують за "партію миру"
Вадим Рабінович (фото: прес-служба)

На думку Рабіновича, Зеленський вже забув про своїх заяви

Українці проголосують за партію миру, тому що вже перестали довіряти новій владі. Про це заявив народний депутат України, голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович в програмі "Вечірній прайм" в прямому ефірі телеканалу "112 Україна", передає РБК-Україна.

"Ось прийшов Зеленський... Можливо, у нього спочатку і були хороші думки. Обіцяв мир встановити, посадити корупціонерів. А далі що? Ми ж не будемо на парламентських виборах голосувати за того, хто обіцяв встановити мир у країні, а через три дні забув про це?", - запитав парламентарій.

Політик впевнений, що "Опозиційна платформа – За життя" може встановити мир у країні.

"Ми йдемо в парламент з миром. Я вважаю, що, окрім нас, більше ніхто не може його встановити. Я сподіваюся, що наша політична сила отримає більше 50% голосів. Люди схаменуться, перехворіють ось цією владою. І зрозуміють, що мир перебуває в руках нашої партії", – резюмував Рабінович.

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