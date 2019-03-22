Рабинович: для нечестных политиков нужно создать новый праздник

Народный депутат и глава партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович предложил учредить в Украине новый праздник – День наперсточника, который будет посвящен политикам страны. Об этом сообщает РБК-Украина.

Такое предложение парламентарий выдвинул в связи с тем, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман продлил с главой НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым контракт сроком на один год.

«Установлен новый праздник – День наперсточника. Мы видели постановку высочайших наперсточников, когда в Кабмине разыграли перед нами картину, что Гройсман снимает Коболева, что он возмущен и так далее, а потом все переиграли и назначили Коболева», – пояснил Рабинович.

Нардеп считает, что единственное достижение Гройсмана – в том, что теперь Коболев будет получать не миллион, а полмиллиона в день.

«Я хочу немного прокомментировать это решение: этот человек получал ежедневно один миллион. За что? За то, что программа, которую он обещал сделать к 2020 году в 20 млрд кубов газа, не выполнена. За то, что, выиграв один раз промежуточный суд у «Газпрома», он перевел своей маме 8 с лишним миллионов долларов в Америку. Перед вами разыграли сценарий наперсточники, и Коболев теперь благодаря давлению Гройсмана, который включил принципиальность, будет получать полмиллиона», – заявил Рабинович.

Он подчеркнул, что такие высокие зарплаты платят политикам и чиновникам фактически сами украинцы из своего кармана.

«Это не власти платят им заоблачные зарплаты, это мы с вами платим им заоблачные зарплаты! Это у нас из кармана забрали! Ни Гройсман, ни правительство, ни президент – они ничего не производят. Они собирают с нас налоги и тратят наши деньги. Кстати, наши деньги они тратят неизвестно на что. На то, чтобы оплачивать заезжим проходимцам невероятные, заоблачные зарплаты», – заявил политик.

При этом парламентарий считает, что проблема украинских «наперсточников» не только в этом.

«Эти наперсточники, возможно, впервые за всю историю европейской цивилизации, не могут предъявить своему народу обязательный список по Конституции той коалиции, которая нами правит», – подытожил Вадим Рабинович.