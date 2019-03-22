ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рабинович: для нечестных политиков нужно создать новый праздник

Новости » Политика    22.03.2019 - 11:56
Рабинович: для нечестных политиков нужно создать новый праздник
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович прокомментировал продление контракта с Коболевым

Народный депутат и глава партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович предложил учредить в Украине новый праздник – День наперсточника, который будет посвящен политикам страны. Об этом сообщает РБК-Украина.

Такое предложение парламентарий выдвинул в связи с тем, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман продлил с главой НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым контракт сроком на один год.

«Установлен новый праздник – День наперсточника. Мы видели постановку высочайших наперсточников, когда в Кабмине разыграли перед нами картину, что Гройсман снимает Коболева, что он возмущен и так далее, а потом все переиграли и назначили Коболева», – пояснил Рабинович.

Нардеп считает, что единственное достижение Гройсмана – в том, что теперь Коболев будет получать не миллион, а полмиллиона в день.

«Я хочу немного прокомментировать это решение: этот человек получал ежедневно один миллион. За что? За то, что программа, которую он обещал сделать к 2020 году в 20 млрд кубов газа, не выполнена. За то, что, выиграв один раз промежуточный суд у «Газпрома», он перевел своей маме 8 с лишним миллионов долларов в Америку. Перед вами разыграли сценарий наперсточники, и Коболев теперь благодаря давлению Гройсмана, который включил принципиальность, будет получать полмиллиона», – заявил Рабинович.

Он подчеркнул, что такие высокие зарплаты платят политикам и чиновникам фактически сами украинцы из своего кармана.

«Это не власти платят им заоблачные зарплаты, это мы с вами платим им заоблачные зарплаты! Это у нас из кармана забрали! Ни Гройсман, ни правительство, ни президент – они ничего не производят. Они собирают с нас налоги и тратят наши деньги. Кстати, наши деньги они тратят неизвестно на что. На то, чтобы оплачивать заезжим проходимцам невероятные, заоблачные зарплаты», – заявил политик.

При этом парламентарий считает, что проблема украинских «наперсточников» не только в этом.

«Эти наперсточники, возможно, впервые за всю историю европейской цивилизации, не могут предъявить своему народу обязательный список по Конституции той коалиции, которая нами правит», – подытожил Вадим Рабинович.

Рабинович: в Украине нет экономического кризиса, власть просто ворует наши деньги
Новости Украины Рабинович
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь