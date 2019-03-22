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Рабинович: для нечесних політиків потрібно створити нове свято

Новини » Політика    22.03.2019 - 11:56
Рабинович: для нечесних політиків потрібно створити нове свято
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабинович прокоментував продовження контракту з Коболєва

Народний депутат і глава партії «Опозиційна платформа - За життя» Вадим Рабінович запропонував заснувати в Україні нове свято - День наперсточника, який буде присвячений політикам країни. Про це повідомляє РБК-Україна.

 

Таку пропозицію парламентарій висунув у зв'язку з тим, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман продовжив з главою НАК «Нафтогаз України» Андрієм Коболєва контракт терміном на один рік.
 
«Встановлено нове свято - День наперсточника. Ми бачили постановку найвищих наперсточників, коли в Кабміні розіграли перед нами картину, що Гройсман знімає Коболєва, що він обурений і так далі, а потім все переграли і призначили Коболєва», - пояснив Рабінович.
 
Нардеп вважає, що єдине досягнення Гройсмана - в тому, що тепер Коболєв буде отримувати не мільйон, а півмільйона в день.
 
«Я хочу трохи прокоментувати це рішення: ця людина отримувала щодня один мільйон. За що? За те, що програма, яку він обіцяв зробити до 2020 року в 20 млрд кубів газу, не виконана. За те, що, вигравши один раз проміжний суд у «Газпрому», він перевів своїй мамі 8 з гаком мільйонів доларів в Америку. Перед вами розіграли сценарій наперсточники, і Коболєв тепер завдяки тиску Гройсмана, який включив принциповість, буде отримувати півмільйона», - заявив Рабінович.
 
Він підкреслив, що такі високі зарплати платять політикам і чиновникам фактично самі українці зі своєї кишені.
 
«Це не влада платить їм захмарні зарплати, це ми з вами платимо їм захмарні зарплати! Це у нас з кишені забрали! Ні Гройсман, ні уряд, ні президент - вони нічого не виробляють. Вони збирають з нас податки і витрачають наші гроші. До речі, наші гроші вони витрачають невідомо на що. На те, щоб оплачувати заїжджим пройдисвітам неймовірні, захмарні зарплати », - заявив політик.
 
При цьому парламентарій вважає, що проблема українських «наперсточників» не тільки в цьому.
 
«Ці наперсточники, можливо, вперше за всю історію європейської цивілізації, не можуть пред'явити своєму народу обов'язковий список за Конституцією тієї коаліції, яка нами править», - підсумував Вадим Рабинович.
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Новини України Рабінович
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