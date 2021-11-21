Рабинович: в Украине внедряется план по захвату земли

Политик напомнил многочисленные заявления иностранных партнеров Украины, что, руководить главными отраслями стратегической промышленности украинцы не могут, поєтому нужно привлекать иностранцев.

"С этим заявлениями наша власть согласилась, и теперь мы имеем такой результат: ни в одном крупном государственном предприятии ни на одном руководящем посту украинца вы не встретите - всем руководят иностранцы. При этом одних таких "руководителей" уже посадили, другие - сбежали заграницу, третьи - пока еще здесь", - заявил Рабинович.

В контексте этого сопредседатель партии ОПЗЖ также призвал украинцев "вернуться к памяти, вспомнить".

"Испокон веков за землю умирали, за нее воевали, а мы просто так взяли и отдали ее? Вопрос: зачем? Да потому что территория же шикарная! Поэтому нельзя исключать, что план по захвату украинской земли и уменьшению населения Украины воплощается в жизнь", - резюмировал он.