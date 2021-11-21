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Рабінович: в Україні впроваджується план із захоплення землі

Автор: Артем Горовенко

Українська влада втілює в життя розроблений план із захоплення землі та зменшення населення.

Про це заявив народний депутат України, співголова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі "Україна 24".

Політик нагадав численні заяви іноземних партнерів України, що, керувати головними галузями стратегічної промисловості українці не можуть, тому потрібно залучати іноземців.

"З цією заявами наша влада погодилася, і тепер ми маємо такий результат: ні в одному великому державному підприємстві ні на одному керівному посту українця ви не зустрінете - всім керують іноземці. При цьому одних таких "керівників" вже посадили, інші - втекли закордон, треті - поки ще тут", - заявив Рабінович.

У контексті цього співголова партії ОПЗЖ також закликав українців "повернутися до пам'яті, згадати".

"Споконвіку за землю вмирали, за неї воювали, а ми просто так взяли і віддали її? Питання: навіщо? Та тому що територія ж шикарна! Тому не можна виключати, що план із захоплення української землі та зменшення населення України втілюється в життя", - резюмував він.

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РабіновичЗемельна реформа