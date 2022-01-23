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Рабинович: Украина в лидерах по уровню падения экономики в мире 

Автор: Артем Горовенко

Украина находится в крайне тяжелом экономическом положении. Страна первая в мире по уровню падения экономики.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в эфире "Украина24".

"У нас отличное географическое положение, есть море, есть ресурсы - есть все, что позволяет стать передовой страной, а мы почему-то боремся с "эпохой бедности". Почему? Да потому что мы неправильный путь выбрали", - заявил Рабинович.

По его мнению, у нас должно быть четкое понимание, куда мы идём; у нас должна быть цель; нам нужен экономический и политический путь, который принесёт дивиденды не власти, а народу Украины.

"Учитывая наше геополитическое положение, мы должны дружить со всеми соседями, торговать с ними, покупать, там, где дешевле, а продавать, там, где дороже. Когда нужно - сделайте газ для населения дешевле, а если ты готов увеличить тарифы в десятки раз, то ты - не патриот, а дурак, который убивает собственный народ", - добавил политик.

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Рабинович