Рабинович: цель власти - уменьшение населения Украины

Действия и решения власти приводят к мысли, что перед ней стоит задача по уменьшению населения Украины.

В качестве примера Рабинович привел борьбу власти с эпидемией коронавируса.

"Я не понимаю, как расценивать ситуацию с COVID-19. То, что кто-то называет "стабилизацией ситуации", по сути, означает смерти 500 человек в сутки. Например, в Великобритании при заражаемости 40-50 тысяч человек умирает 38 человек, а у нас "при наличии подготовленной медицины" умирает полтысячи и никто не обращает внимания", - заявил нардеп.

Рабинович также добавил, что он много разговаривает с избирателями, и все они жалуются на одно: без денег в украинских больницах делать нечего.

"Сегодня украинцы должны покупать за свои деньги медикаменты, кислород, не исключаю, что нам скоро надо будет и электричество больнице покупать… Я никогда не был сторонником заговоров, но складывается такое ощущение, что у них стоит задача уменьшить население Украины", - резюмировал он.