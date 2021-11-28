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Рабинович: цель власти - уменьшение населения Украины

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Киев, Воскресенье 28 ноября 2021 19:01
Рабинович: цель власти - уменьшение населения Украины Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Действия и решения власти приводят к мысли, что перед ней стоит задача по уменьшению населения Украины.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович.

В качестве примера Рабинович привел борьбу власти с эпидемией коронавируса.

"Я не понимаю, как расценивать ситуацию с COVID-19. То, что кто-то называет "стабилизацией ситуации", по сути, означает смерти 500 человек в сутки. Например, в Великобритании при заражаемости 40-50 тысяч человек умирает 38 человек, а у нас "при наличии подготовленной медицины" умирает полтысячи и никто не обращает внимания", - заявил нардеп.

Рабинович также добавил, что он много разговаривает с избирателями, и все они жалуются на одно: без денег в украинских больницах делать нечего.

"Сегодня украинцы должны покупать за свои деньги медикаменты, кислород, не исключаю, что нам скоро надо будет и электричество больнице покупать… Я никогда не был сторонником заговоров, но складывается такое ощущение, что у них стоит задача уменьшить население Украины", - резюмировал он.

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