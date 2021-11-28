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Рабінович: влада провалила COVID-боротьбу в Україні

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Київ, Неділя 28 листопада 2021 19:01
Рабінович: влада провалила COVID-боротьбу в Україні Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Влада в Україні провалила COVID-боротьбу. Останні дії та рішення чиновників призводять до думки, що перед ними стоїть завдання щодо зменшення населення країни.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович.

"Я не розумію, як розцінювати ситуацію з COVID-19. Те, що хтось називає "стабілізацією ситуації", по суті, означає смерті 500 осіб на добу. Наприклад, у Великобританії при зараженості 40-50 тисяч осіб помирає 38 осіб, а у нас "при наявності підготовленої медицини" помирає півтисячі і ніхто не звертає уваги", - заявив нардеп.

Рабінович також додав, що він багато розмовляє з виборцями, і всі вони скаржаться на одне: без грошей в українських лікарнях робити нічого.

"Сьогодні українці повинні купувати за свої гроші медикаменти, кисень, не виключаю, що нам скоро треба буде і електрику лікарні купувати... Я ніколи не був прихильником змов, але складається таке відчуття, що у них стоїть завдання зменшити населення України", - резюмував він.

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Рабінович
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