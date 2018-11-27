Рабинович требует от ВР принять его проект об уголовной ответственности за "кнопкодавство"

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович призвал прекратить "кнопкодавство"

Верховная рада обязана поддержать законопроект об уголовной ответственности за "кнопкодавство". Об этом в прямом эфире на телеканале "112 Украина" заявил автор законопроекта, народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Я с первого дня пребывания в парламенте говорил, говорю и буду говорить: самое большое преступление, которое может совершить человек в Украине, – это на глазах всего народа, устанавливая законы, нарушать их. Я считаю, что те отморозки, которые голосуют двумя, тремя, пятью руками в парламенте, являются позором Украины, позором Верховной рады и преступниками", – заявил парламентарий.

По словам депутата, он подал законопроект об уголовной ответственности за "кнопкодавство".

"Вместо этого предлагают проверять сетчатку глаза, отпечаток пальца, еще что-то придумывают. Вы предлагаете сотни миллионов потратить на то, чтобы депутат глаз свой куда-то засовывал? Да они глаза будут передавать друг другу! Это все разговоры и болтовня. Примите мой закон, который не стоит нашей казне ни копейки. И тогда все будет честно. Если человек в магазине ворует, он – вор. А вы нагло на глазах у всей страны нарушаете закон – это еще хуже!", - сказал народный депутат.

Он также призвал украинцев на выборах не голосовать за тех депутатов, которые занимаются "кнопкодавством".

"Пока не прекратится "кнопкодавство", мы не сможем с вами устанавливать нормальную демократическую систему в стране. Поэтому я предлагаю: если они не хотят принимать законы, то давайте мы с вами примем такой для себя закон. Я вам обещаю, что сделаю выборку по голосующим за нескольких человек. И назову фамилии. Давайте с вами введем такую цензуру: те, кто голосовал в парламенте двумя, тремя руками – больше их мы не выбираем. Эти люди позорят нашу страну! И, если за них на выборах не проголосуют, то следующие депутаты будут бояться "кнопкодавить". Они надругались над нашей Конституцией, они преступники. Давайте дадим им должную оценку", – предложил Рабинович.