Рабінович вимагає від ВР ухвалити його проект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство"

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович закликав припинити "кнопкодавство"

Верховна рада зобов'язана підтримати законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство". Про це в прямому ефірі на телеканалі "112 Україна" заявив автор законопроекту, народний депутат України та лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович.

"Я з першого дня перебування в парламенті говорив, говорю і буду говорити: найбільший злочин, яке може зробити людина в Україні, – це на очах усього народу, встановлюючи закони, порушувати їх. Я вважаю, що ті відморозки, які голосують двома, трьома, п'ятьма руками в парламенті, є ганьбою України, ганьбою Верховної ради і злочинцями", – заявив парламентарій.

За словами депутата, він подав законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство".

"Замість цього пропонують перевіряти сітківку ока, відбиток пальця, ще щось вигадують. Ви пропонуєте сотні мільйонів витратити на те, щоб депутат очі свої кудись засовував? Так вони очі будуть передавати один одному! Це все розмови і базікання. Прийміть мій закон, який не вартий нашої скарбниці ні копійки. І тоді все буде чесно. Якщо людина в магазині краде, він – злодій. А ви нахабно, на очах у всієї країни порушуєте закон – це ще гірше!", - сказав народний депутат.

Він також закликав українців на виборах не голосувати за тих депутатів, які займаються "кнопкодавством".

"Поки не припиниться "кнопкодавство", ми не зможемо з вами встановлювати нормальну демократичну систему в країні. Тому я пропоную: якщо вони не хочуть приймати закони, то давайте ми з вами приймемо такий для себе закон. Я вам обіцяю, що зроблю вибірку за тим, хто голосує за кількох людей. І назву прізвища. Давайте з вами введемо таку цензуру: ті, хто голосував у парламенті двома, трьома руками – більше ми їх не вибираємо. Ці люди ганьблять нашу країну! І, якщо за них на виборах не проголосують, то такі депутати будуть боятися "кнопкодавить". Вони поглумилися над нашою Конституцією, вони злочинці. Давайте дамо їм належну оцінку", – запропонував Рабінович.