Рабинович: тарифы в платежках будут продолжать расти

"Мне очень жаль украинцев, которые вынуждены оплачивать огромные суммы в платежках. Но помочь ничем не можем по одной простой причине: мы все вместе выбрали эту власть", - заявил нардеп.

При этом Рабинович считает, что тарифы продолжат расти, и не избирательно - по регионам, а по всей Украине.

"Если вы думаете, что подорожание тарифов остановится, то вы ошибаетесь. Они будут расти беспрерывно", - заявил политик.

Выходом из сложившейся кризисной ситуации Рабинович считает смену политической системы.