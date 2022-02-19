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Рабінович: тарифи в платіжках будуть продовжувати зростати

Автор: Ілона Свиридова

Україна переживає чергову тарифну кризу. І ціни в платіжках будуть продовжувати рости.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі Odesa.LIVE.

"Мені дуже шкода українців, які змушені оплачувати величезні суми в платіжках. Але допомогти нічим не можемо з однієї простої причини: ми всі разом обрали цю владу", - заявив нардеп.

При цьому Рабінович вважає, що тарифи продовжать зростати, і не вибірково - по регіонах, а по всій Україні.

"Якщо ви думаєте, що подорожчання тарифів зупиниться, то ви помиляєтеся. Вони будуть рости безперервно", - заявив політик.

Виходом з кризової ситуації Рабінович вважає зміну політичної системи.

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РабіновичТарифи