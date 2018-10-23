Рабинович: тарифами и своим проектом бюджета власть ставит людей "на грань выживания"

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович раскритиковал проект госбюджета

Власть собирается "добить" народ повышением тарифов и принятием бюджета-2019. Такое мнение в эфире на телеканале "112 Украина" высказал народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"У меня постоянно спрашивают: как я отношусь к проекту бюджета-2019? Как можно относиться к бюджету уничтожения страны? Как можно относиться к бюджету, который не дает людям выжить?", - отметил политик, добавив, что этим бюджетом, а также поднятием цены на газ для населения власть просто ставит на грань выживания миллионы людей.

Он уверен, что нынешний проект бюджета "несовместим с жизнью". По его словам, минимальная заработная плата, прописанная в главном финансовом документе страны, вдвое ниже необходимой для выживания.

"Недавно Федерация профсоюзов Украины привела интересные цифры: с учетом инфляции и стоимостью всех продуктов, минимальная зарплата в Украине должна быть приблизительно 7 тысяч гривен. Но правительство в бюджете заложило ровно вполовину меньше! Этот бюджет и эта зарплата просто несовместимы с жизнью человека", – подчеркнул лидер партии "За життя".

Он также отметил, что дефицит внешней торговли Украины в этом году почти в полтора раза превысил прошлогодние показатели и составил 5 млрд долларов.

"Нашей экономикой руководят такие "гениальные люди", что за январь-август 2018 года бюджет недополучил 5 млрд долларов! Это в полтора раза больше, чем за прошлый год. Они каждый год только увеличивают объемы задолженностей, не оставляя стране шанса на выживание!", - сказал народный депутат.

Политик считает, что ситуацию исправить смогут только приближающиеся выборы и нежелание украинцев дальше "терпеть политиков, которые поставили страну на грань выживания".

"Все зависит от нас! От них ничего не зависит! Если мы всего один раз проанализируем все, что происходит – будущее Украины у нас в руках! У нас сильнейшая страна, с огромным потенциалом. Если не добили ее нынешние руководители, то мы вообще невероятной силы страна", – резюмировал Рабинович.

Ранее Верховная рада приняла госбюджет-2019 в первом чтении. Кабинет министров в пятницу, 19 октября, постановил с 1 ноября повысить цену на газ для населения на 23,5%. Повышение тарифа на газ является условием МВФ для предоставления Украине очередного транша.