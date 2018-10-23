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Рабінович: тарифами і своїм проектом бюджету влада ставить людей "на межу виживання"

Новини » Політика    23.10.2018 - 09:37
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович розкритикував проект держбюджету

Влада збирається "добити" народ підвищенням тарифів і прийняттям бюджету-2019. Таку думку в ефірі на телеканалі "112 Україна" висказав народний депутат і лідер партії "За життя" Вадим Рабінович.

"У мене постійно запитують: як я ставлюся до проекту бюджету-2019? Як можна ставитися до бюджету знищення країни? Як можна ставитися до бюджету, який не дає людям вижити?", - зазначив політик, додавши, що цим бюджетом, а також підняттям ціни на газ для населення владу просто ставить на межу виживання мільйони людей.

Він упевнений, що нинішній проект бюджету "несумісний з життям". За його словами, мінімальна заробітна плата, прописана в головному фінансовому документі країни, вдвічі нижча від необхідної для виживання.

"Нещодавно Федерація профспілок України навела цікаві цифри: з урахуванням інфляції та вартістю всіх продуктів, мінімальна зарплата в Україні повинна бути приблизно 7 тисяч гривень. Але уряд заклав у бюджеті рівно наполовину менше! Цей бюджет і ця зарплата просто несумісні з життям людини", – підкреслив лідер партії "За життя".

Він також зазначив, що дефіцит зовнішньої торгівлі України в цьому році майже в півтора рази перевищив торішні показники і склав 5 млрд доларів.

"Нашою економікою керують такі "геніальні люди", що за січень-серпень 2018 року бюджет недоотримав 5 млрд доларів! Це в півтора рази більше, ніж за минулий рік. Вони кожен рік тільки збільшують обсяги заборгованостей, не залишаючи країні шансу на виживання!", - сказав народний депутат.

Політик вважає, що виправити ситуацію зможуть тільки вибори і небажання українців далі "терпіти політиків, які поставили країну на межу виживання".

"Все залежить від нас! Від них нічого не залежить! Якщо ми всього один раз проаналізуємо все, що відбувається – майбутнє України у нас в руках! У нас сильна країна, з величезним потенціалом. Якщо не добили її нинішні керівники, то ми взагалі неймовірної сили країна", – резюмував Рабінович.

Раніше Верховна рада прийняла держбюджет-2019 в першому читанні. Кабінет міністрів у п'ятницю, 19 жовтня, постановив з 1 листопада підвищити ціну на газ для населення на 23,5%. Підвищення тарифу на газ є умовою МВФ для надання Україні чергового траншу.

Рабінович збирає екстрений з'їзд партії "За життя" через "грабіжницькі" тарифи
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