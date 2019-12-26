Рабинович: Сытник понимает, что дело против меня не имеет оснований

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

Рабинович уверен, что "все это происходит по указке Сороса"

Накануне стало известно о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины завело дело на народного депутата, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадима Рабиновича. Об этом сообщил сам политик в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Политик уверен, что "все это происходит по указке Сороса из-за активной борьбы против продажи украинской земли". По информации Рабиновича, дело возбуждено "по действительно "коррупционному преступлению" - в 2015 году (как они считают) я снимал дачу и что-то там недоплатил…". И теперь 42 детектива НАБУ, которые работают по делу, поставили на прослушку мобильные телефоны, как самого политика, так и его семьи.

"Я никогда не работал в государственных учреждениях, поэтому все обвинения в мой адрес со словом "коррупция" сложно соотнести, - заявил политик в эфире телеканала "112 Украина". - То, что какие-то люди делали запрос 18 декабря, органы проверят. Потому что все обвинения по времени уж сильно совпадают с попытками нашей партии противодействовать власти в вопросе продажи земли. Я предъявил факты, доказывающие судебный произвол".

Рассказал Рабинович и о том, что он уже имел беседу с главой НАБУ, и "господин Сытник, мне кажется, понял нашу позицию". "Оказывается, он вообще не знал об этой всей ситуации, поэтому запросит все документы", - уточнил Рабинович.

"Мне интересна его реакция. Но, после нашей беседы у меня сложилось впечатление, что он понял: все происходящее - это бред сумасшедшего. Я ему сумел объяснить, как эта история родилась в контексте продажи земли. По крайней мере, я увидел человека, который хочет слушать, и считаю, что нужно дать НАБУ возможность разобраться", - заявил народный депутат.

Вместе с тем политик "очень удивлен тем, что НАБУ составом из 40 человек занимаются недоплатой Рабиновичем за какую-то дачу в 2015 году".

"Бред какой-то! Я лично убедился в том, что сейчас разберутся. Я верю Сытнику, я верю, что что он об этом ничего не знал. Уверен и в том, что он - грамотный юрист и понял, что кто-то из его подчиненных занялся немного не тем. Будем смотреть!" - сказал Вадим Рабинович.

Рабинович также сообщил, что он провел встречу с партийцами. "Могу сказать одно: мы не дадим власти продать землю, даже если они возбудят 4,5 тысячи уголовных дел - по количеству правок к закону о рынке земли". Мы будем рассматривать все поправки, будем идти по закону, земля Украины - не подарок Соросу "под елочку". А запугать нас не получится!" - предупредил он.

"И вообще я думаю, что нужно вставать и менять свою страну по серьезному - не болтовней и рассказами дебильными, а менять реально. Встретим Новый год и разберемся! Позор тем, кто пользуется правоохранительными органами и спасибо Сытнику за то, что повел себя адекватно", - резюмировал Рабинович.