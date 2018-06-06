Рабинович: Супрун назначена на должность и.о. главы Минздрава для "уничтожения" страны

Рабинович раскритиковал деятельность Супрун

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун и ее окружение были назначены на ключевые должности, чтобы уничтожить страну. Такое мнение высказал народный депутат и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

"Я об этом недоминистре Супрун говорю давно, но мне кажется, что два дня назад была перейдена какая-то человеческая грань. Заместитель Супрун Александр Линчевский сказал совершенно потрясающую вещь. Он сказал, что на онкобольных денег тратить не надо, потому что они все равно умрут. Таких уродов еще не было в нашей стране! Если эти гады говорят, что онкобольные должны умереть, то я считаю, что они конченные паразиты, равных которым по подлости, наглости и цинизму еще не существовало в нашей стране. Я уверен, что Супрун и вся ее банда намеренно поставлены для того, чтобы убить нашу страну", – подчеркнул политик.

Также парламентарий возмутился тем, что на голосование Верховной рады не выносится постановление об отставке Супрун, поддержанное парламентским комитетом по вопросам здравоохранения.

"При этом ее отставку не выносят в зал, поскольку, несмотря на то, что это ручной парламент власти, они понимают, что даже он проголосует за отставку Супрун. Какое право они имеют с нами так разговаривать и поступать? Какое право они имеют нарушать законы, не внося предложение об увольнении убийственного министра здравоохранения?", – задался вопросом Рабинович.

Он напомнил о том, что в Украине наблюдается острый дефицит с вакцинами и сыворотками от ряда опаснейших заболеваний.

"1300 случаев кори за прошлую неделю – сыворотки нет. Скажите, как такое может быть? В стране всем объявляют, что надо быть осторожным с вяленой и копченой рыбой, потому что сыворотки от ботулизма у министра тоже нет. Она у России покупать не хочет, потому что это агрессор. Газ власть может покупать, а сыворотку, чтобы спасти людей, нет", – заявил народный депутат.

Комментируя конфликт в правительстве между премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой Минфина Александром Данилюком, лидер партии "За життя" отметил, что не делит Кабинет министров и воспринимает его, как единое правительство, "провалившее" Украину.

"Стыдно и обидно. Послушайте, что вообще происходит? Министр стучит на премьера послам. Премьер говорит, что так нехорошо, потому что подорвется к нам доверие. Где он видел это доверие, непонятно... Откуда может взяться доверие к Украине? Мы обманули всех, кого только могли. Мы самые ненадежные, коррупционные партнеры. Мы нарушили все свои обязательства. С Данилюком или без него – почему нам должны верить? С Данилюком пусть Кабмин справляется сам. Я не разделяю Кабмин на Данилюка, Гройсмана и других, для меня это единое правительство, провалившее мою страну. Для меня нет разницы. Зачем мне Данилюк? С Данилюком вы сами разберетесь. Отставку Супрун для начала внесите в сессионный зал. И сами отчитайтесь в Раде, согласно закону Украины", – резюмировал Рабинович.